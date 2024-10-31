"الشؤونُ الإسلامية والأوقاف والزكاة" تنهي المرحلة الأولى من عملية فرز الحجاج للموسم المقبل

أكدتِ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة قبولَ طلباتِ كل من بلغتْ أعمارهم السبعين فما فوق لأداء فريضة الحج في الموسم القادم 1446- 2025 حسب المعايير والشروط المعتمدة وأوضحت أن عدد من سجلوا للحج عبر قنوات الهيئة بلغ نحو 60248 متعاملاً، منهم (51732) لم يسبق لهم أداء المناسك من قبل.



وذكرت الهيئة بهذه المناسبة أنَّ حصةَ دولة الإمارات العربية المتحدة المخصصة من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية تبلغ (6228) حاجاً، تم توزيعها على المواطنين حسب النظام المرجعي المنظم لشؤون الحج، مؤكدةً أنَّ عملية الفرز الأولي انتهت بسلاسةٍ ومرونةٍ وشفافيةٍ من خلال نظام الحج والعمرة الإلكتروني وتم اعتماد 3051 تصريحاً لفئة أصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المستعصية و كبار المواطنين مع محارمهم ومرافقيهم، أي ما يعادل نسبة 49% من إجمالي الحصة وشمل ذلك جميع المتعاملين المسجلين لعمر 70 عاماً وأكثر وأشارت إلى أنه تم تخصيص 3177 تصريحاً لباقي الفئات العمرية مع محارمهم ومرافقيهم بنسبة 51% من إجمالي الحصة.





ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم إشعار المقبولين للحج للموسم القادم من خلال الرسائل النصية مع إرسال رسائل اعتذارٍ نصيةٍ أخرى للذين لم يتم اختيارهم وفق عملية الفرز سائلين الله لهم التوفيقَ في الأعوام القادمة.





وأكدتِ الهيئةُ حرصها على تمكين حجاج الدولة من القيام بالإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد وفقَ رحلة المتعامل في باقة الحج الرقمية التفاعلية بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة واستعداداتها المبكرة للموسم بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات الحكومة كاشفةً عن أنه سيتم اعتمادُ وطرح برامج الحملات خلال شهر ديسمبر القادم ليلتحق الحجاج بالبرامج المعتمدة لدى الهيئة ودعت الحجاجَ إلى متابعة قنواتها والتواصلِ عبر الوسائل المحددة.