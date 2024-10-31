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علوم الدار

انتقال مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي الجديد إلى مطار زايد الدولي

انتقال مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي الجديد إلى مطار زايد الدولي
31 أكتوبر 2024 14:58

أعلنت مطارات أبوظبي اليوم الانتقال الكامل لمكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي (CBP) الجديد إلى مطار زايد الدولي.

يتولى هذا المكتب التخليص المسبق لمعاملات السفر الأميركية، ما يلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار الطويلة عند الوصول إلى الولايات المتحدة، ويضمن رحلة سلسة وسريعة لجميع المسافرين من أبوظبي إلى الولايات المتحدة.

وبعد تعاون وثيق مع مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركية، خضع المكتب الجديد لعملية فحص شاملة لضمان الامتثال لجميع البروتوكولات المرعية وجاهزية الأنظمة والمعدات والموظفين.

ويساعد المكتب الركاب على إنهاء معاملات تفتيش الهجرة والجوازات، وتخليص الجمارك، ومتعلقات الزراعة مُسبقاً في مطار زايد الدولي قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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ويتبنى المكتب منصة تقنية بيومترية متطورة، بما في ذلك أجهزة التعرف على الوجه عند بوابات صعود مخصصة لمكتب الجمارك وحماية الحدود، بالإضافة إلى أجهزة عرض داعمة أخرى لتعزيز مستويات الأمن والكفاءة بشكل أكبر.

وذكرت إيلينا سورليني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي أن هذا الإنجاز المهم يسهم في تحقيق تطلعات مطارات أبوظبي بأن تكون مركزاً رائداً للسفرمع توفير تجربة سفر متفردة إقليمياً باعتبارها الوجهة الأولى والوحيدة في المنطقة التي توفر خدمة التخليص المسبق لمعاملات السفر الأمريكية، الأمر الذي يؤكد التزامنا براحة عملائنا وتقديم خدمات عالمية المستوى لهم.

من جانبه أوضح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران أن هذا الإنجاز يعزز مكانة أبوظبي بوصفها بوابة أكثر ملاءمة للمسافرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا للولايات المتحدة مع تخليص إجراءات السفر لجميع رحلات الاتحاد للطيران إلى الولايات المتحدة مسبقاً في أبوظبي.

ويمكن لضيوف الناقلة تخطي الطوابير عند الوصول وإذا كانوا يتابعون رحلاتهم داخل الولايات المتحدة، سيتمكنون من القيام بذلك بسلاسة وبأقل وقت من خلال الشراكات بالرمز مع شركات الطيران الشريكة.

المصدر: وام
مطار زايد الدولي
مطار أبوظبي الدولي
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