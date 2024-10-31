تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق مهرجان الشيخ زايد غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مُستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، ينطلق المهرجان في موسمه الجديد 2024 - 2025، تحت شعار «حياكم»، غداً الجمعة، ويستمر حتى 28 فبراير المقبل بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان استكمال الاستعدادات الخاصة لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم بعروض باهرة ومتنوعة للألعاب النارية والدرون، وغيرها الكثير من المفاجآت، احتفالاً بالنسخة الجديدة من المهرجان الذي يعد أحد أكبر المناسبات الثقافية والترفيهية في الدولة، ويستمر على مدار 120 يوماً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

وأوضحت اللجنة أن نسخة هذا العام من المهرجان تشهد تغيرات كبيرة تهدف إلى إسعاد الجمهور من خلال الفعاليات والعروض المتنوعة التي تناسب الفئات كافة، وبما يتماشى مع أهمية المهرجان ملتقى للحضارات والثقافات وو جهة أولى للترفيه. وسيكون الجمهورفي اليوم الأول على موعد مع عدد كبير من الفعاليات الترفيهية والتفاعلية الشائقة والحصرية التي تدخل البهجة على الزوار، أبرزها مسيرة الافتتاح التي تضم مجسمات ضخمة ونخبة من العارضين لتقديم عرض عالمي في ساحات المهرجان، وعروض السيرك المفتوح على مسرح النافورة، وتوزيع الهدايا على الزوار، إضافة إلى عروض الموسيقى التراثية العسكرية، إلى جانب العديد من المسابقات التراثية والفلكلورية والفعاليات الرياضية الترفيهية المليئة بالحماس. ويحظى الزوار بقضاء عطلة نهاية أسبوع في رحاب الثقافة والترفيه، من خلال مشاهدة عروض الألعاب النارية المميزة وعروض الدرون التي ترسم لوحات فنية مضيئة في سماء المهرجان، إضافة إلى العروض الحية لنافورة الإمارات، وعروض الليزر، وفعاليات سوق الوثبة العائموالمطعم الطائر ومحمية النوادر، وغيرها من آلاف الفعاليات والأنشطة الجديدة للموسم الجديد من المهرجان.

وتستعد أجنحة حضارة الإمارات لاستقبال زوارها من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، والتي تستعرض العادات والتقاليد الأصيلة لشعب دولة الإمارات، ودور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بناء وتأسيس أمة ووطن عبر العديد من الأجنحة والأقسام أبرزها القرية التراثية التي تقدم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية أبرزها الأسواق الشعبية والحرف اليدوية والفعاليات والعروض التراثية الحية المختلفة لمنح الزوار رحلة للماضي الذي يعبق بروح التراث الأصيل.

وتقدم الأجنحة الدولية المشاركة في المهرجان فعاليات وعروضاً مميزة للزوار من شتى أنحاء العالم، للتعرف على الثقافات والعادات والمكونات الخاصة بكل دولة، إلى جانب عرض العديد من الأنشطة التي تعكس جوانب مختلفة من تراثها وثقافتها والمنتجات الشعبية الخاصة بكل منها، لتمنح الجمهور أجواء حضارية ثقافية متنوعة.ويحرص عدد كبير من الجهات الحكومية على المشاركة في مهرجان الشيخ زايد للمكانة الكبيرة التي يحظى بها منها «الأرشيف والمكتبة الوطنية ودائرة الثقافة والسياحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومجالس أبوظبي، وهجن الرئاسة، وشرطة أبوظبي ودائرة القضاء - أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز السلوقي العربي وغيرها». وتسعى الجهات خلال مشاركتها على تقديم تجارب مبتكرة تسلط الضوء على الهوية الوطنية والتفاعل المجتمعي، وتعزز الروابط الاجتماعية بين المواطنين والزوار، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، وورش عمل تفاعلية، ومعارض ثقافية ما يؤكد التزامها بتعزيز القيم الإماراتية، وتوفير فرص للجميع للاستمتاع بالتاريخ الغني والتقاليد الأصيلة. وتضيف «مدينة الألعاب الترفيهية» في المهرجان هذا الموسم أجواء جديدة من المرح والمتعة، من خلال إضافة العديد من الألعاب المتنوعة والجديدة والمعززة بتقنيات الواقع الافتراضي التي تناسب الفئات العمرية كافة، إضافة إلى مغامرة استثنائية لمحبي التشويق داخل بيت الرعب، وغيرها الكثير من المغامرات والألعاب.. وسيكون الجمهور على موعد أيضاً مع المسابقات والسحوبات والجوائز القيمة. وتمنح المهرجانات التي تقام لأول مرة داخل ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان الجمهور أجواء احتفالية مميزة في كل مرة يزورون فيها الحدث.

تتضمن تلك المهرجانات مهرجان احتفالات عيد الاتحاد، ومهرجان الطفل والشخصيات الكرتونية، ومهرجان رأس السنةوالأضواء والليزر، ومهرجان الفنون والزهور والنباتات، ومهرجان شرق آسيا، ومهرجان المأكولات والحلويات، ومهرجان رمضان «شهر الخير».ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة كبيرة من المطاعم الشعبية والعالمية وعربات الطعام المتنقلة التي تقدم للزوار آلاف الأطباق اليومية من المأكولات المتنوعة تناسب كافة الأذواق، وتمنح الجميع تجارب أطعمة عالمية جديدة لأول مرة.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشيخ زايد يستقبل الجمهور يومياً، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، وحتى 1 صباحاً، خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة قضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب الفئات العمرية كافة.