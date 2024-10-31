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علوم الدار

سفيرة الدولة بالقاهرة: الإمارات حريصة على دعم البرامج الخيرية والإنسانية حول العالم

سفيرة الدولة بالقاهرة: الإمارات حريصة على دعم البرامج الخيرية والإنسانية حول العالم
31 أكتوبر 2024 18:18

أكدت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية مندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حريصة على دعم كل البرامج الخيرية والإنسانية، ونشر الخير والسلام تجسيداً لقيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش المشترك.
وأكدت مريم الكعبي في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في العاصمة المصرية القاهرة للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري على العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية طويلة، مشيرة إلى أن هذا السباق يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة وحرص البلدين على دفع التعاون إلى آفاق جديدة.
 وأكدت سعادتها خلال المؤتمر الذي حضره معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون وعدد من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي ومستشفى 57357 والعاصمة الإدارية الجديدة أن السباق الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل يحمل اسماً غالياً على الجميع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأضافت: «ونحن نتحدث عن ماراثون زايد الخير في مصر نعتز بمسيرة نجاح في 8 نسخ سابقة، أقيمت في عدة محافظات منذ عام 2014، ما يؤكد تقدير الأشقاء في مصر لهذا السباق الكبير، ليحقق أهدافه الخيرية والإنسانية ويسهم في رسم البسمة على شفاه الأطفال، وتخفيف الآلام وتسهيل العلاج لغير القادرين فكل الشكر لمن يسهم في هذا العمل الخيري».

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المصدر: وام
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