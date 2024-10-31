أعلنت قيادةُ العَملياتِ المُشترَكَةِ بوزارةِ الدِفاعِ عن تَسييرِ سَفينةِ المُساعَداتِ الإماراتيةِ الخَامسةِ اليومَ من ميناءِ الحَمريةِ بإمارةِ دبي إلى مدينةِ العريش المصريةِ، حاملةً على متنِها خمسةَ آلافٍ ومئةً واثني عشرَ 5112 طُناً من المُساعَداتِ الإنسانيةِ تَلبيةً لاحتياجاتِ الأشقاءِ الفلسطينيينَ في قِطاعِ غزَّة، وذلكَ ضِمنَ عَمليةِ "الفَارسِ الشهم 3".

عطاء مستمر ونهجٌ إنساني أصيل اتسمت به الإمارات دوماً، سَفينةٌ إماراتيةٌ خامسةٌ تُبحِرُ اليومَ إلى العريشِ المصريةِ تحملُ مساعداتٍ غِذائيةً ومساعداتِ إيواءَ وأخرى طبيةً، ضمنَ عَملياتِ "الفَارسِ الشهم 3".

تستغرقُ هَذهِ السفينةُ ما يقربُ من أربعةَ عشرَ 14 يوماً حتى تَصلَ إلى مدينةِ العريش المصريةِ وبالتَحديدِ للمنطقةِ اللوجستيةِ المُخصَّصَةِ.. مبادراتٌ خيريةٌ إماراتيةٌ تصنعُ الفارقَ دوماً لإغاثةِ الشَقيق.

من ابرزِ المُؤسَّساتِ الخيريةِ المُساهِمَةِ في هذهِ المُساعَداتِ هيئةُ الهلالِ الأحمرِ الإماراتيّ ومؤسسةُ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمالِ الخيريةِ والإنسانيةِ ومؤسسةُ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمالِ الإنسانيةِ.

إمارات الإنسانية.. عطاء وخير ونهج وإرث أصيل



تقرير: حامد المعشني#الفارس_الشهم3#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/Hwit2ayH3U — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 30, 2024