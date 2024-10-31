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علوم الدار

"الفجيرة الدولي للتعدين" يبحث جهود الإمارات في حماية التراث الجيولوجي وتعزيز السياحة الجيولوجية

"الفجيرة الدولي للتعدين" يبحث جهود الإمارات في حماية التراث الجيولوجي وتعزيز السياحة الجيولوجية
31 أكتوبر 2024 18:00

كثيرة هي المواقع الطبيعية الفريدة من نوعها التي تزخر بها الإمارات والتي تمثل قيمة جيولوجية عالية جعلت الدولة تبذل جهدها في سبيل الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي.

في ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين تناولت وزارة الطاقة والبنية التحتية استراتيجيتها المعنية بحماية التراث الجيولوجي بما تتضمنه من محميات طبيعية وثراء بيولوجي سعياً لتعزيز تجربة الدولة الغنية في قطاع السياحة.

أما الفجيرة/ صاحبة التنوع والثراء الأثري الجيولوجي فقط قطعت خطوات كبيرة نحو مشروع حماية المواقع الجيولوجية وتوثيقها في الإمارة وإجراء المسوحات الأثرية وفق الأسس العلمية والمعايير العالمية بالتعاون مع البعثات الأجنبية العالمية ما يدعم أهدافها في دعم قطاع السياحة في الإمارة.

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الاهتمام بالمشاريع السياحية الجيولوجية يعكس الهوية الثقافية للإمارات مع جهود مستمرة تبذل عبر اكتشافات ودراسات وبحوث جيولوجية لهذه المواقع وتطوير مرافقها السياحية بما يضمن الحفاظ على كنوز الطبيعة في الدولة.

تنوع جيولوجي يروي معه تاريخ الأرض ويشكل نقطة جذب للسياحة الداخلية وهنا تأتي المبادرات الرسمية باعتبارها محميات طبيعية جيولوجية للحافظ عليها وحمايتها من الاندثار.

ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين
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