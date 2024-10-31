حمدان بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك العالمية

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك العالمية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ناقشنا خلال الاجتماع، سبل تعزيز شراكاتنا القائمة مع المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تسعى دبي لدفع الابتكار في مختلف المجالات وترسيخ مكانتها كمركز إعلامي إقليمي وعالمي وأرض للمواهب، ونجدد دعمنا لكل الجهود الهادفة للارتقاء بجودة المحتوى ونقل رسائل الأمل والتغيير الإيجابي من دبي للعالم».





التقيت اليوم شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ... ناقشنا خلال الاجتماع، سبل تعزيز شراكاتنا القائمة مع المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تسعى دبي لدفع الابتكار في مختلف… pic.twitter.com/M1BaxO7MWx — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 31, 2024