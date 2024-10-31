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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «بلاكستون» للاستشارات المالية

طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «بلاكستون» للاستشارات المالية
31 أكتوبر 2024 19:11

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «بلاكستون» للاستشارات المالية.
وكتب سموه على منصة «إكس»: «ناقشت مع ستيفن شوارزمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «بلاكستون» للاستشارات المالية، مستقبل الذكاء الاصطناعي»
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «لدينا رؤى متوافقة في أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات الاستثمار العالمية، ونتطلع إلى العمل معاً لاستكشاف المسارات المحتملة التي يمكن أن تعيد تعريف معايير الصناعة وتعزز الأطر الاقتصادية العالمية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
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