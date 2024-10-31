احتمال تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 01:39، والجزر الأول عند الساعة 19:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 22:22، والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:57.