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حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الظفرة للشباب في أبوظبي

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الظفرة للشباب في أبوظبي
31 أكتوبر 2024 20:22

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفداً من مجلس الظفرة للشباب، لمناقشة دور وخطط المجالس الشبابية في تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم، واستثمار طاقاتهم ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب، ووفق توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، في قصر النخيل في إمارة أبوظبي.

ونقل الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي الإعلامي "قدَّم الوفدُ لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ملخَّصاً عن دور المجلس وأهمِّ الإنجازات والمشاريع والمبادرات التي عمل على تنظيمها خلال عام 2024، والتي هدفت إلى تفعيل دور الشباب من خلال الاستماع إلى آرائهم، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز خبراتهم المعرفية، إضافةً إلى تمكينهم عبر إطلاق مجموعة متنوّعة من المبادرات الشبابية التي تتماشى مع التوجُّهات الحكومية في تكريس الجهود الوطنية، لتحقيق الإنجازات القيِّمة في إطار أهداف عام الاستدامة".

واطَّلع سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على النشاطات المتنوّعة لقطاع الشباب في دولة الإمارات، ودور مجالس الشباب في تمكين القيادات الشابة، ومنحها الفرصة للمساهمة في رسم السياسات التي تدعم التطلُّعات المستقبلية، وتعزيز التواصل بين الشباب والجهات الحكومية، فضلاً عن العمل على تطوير برامج نوعية تتعلَّق باهتمامات الشباب في الدولة، وتُجسِّد طموحاتهم على أرض الواقع، من خلال تحفيز الشباب إلى المشاركة في مختلف الأنشطة التي تُصمَّم لتلبية احتياجاتهم.

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وأعرب سموّه عن تقديره للدور الحيوي الذي تُسهم به المؤسَّسة الاتحادية للشباب، لتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكِّداً سموّه أهمية صَقْلِ مهاراتهم وإطلاقِ إبداعاتهم، ودعْمِ أفكارهم، وضرورة ترجمة تطلُّعاتهم وطموحاتهم إلى مبادراتٍ وبرامج عملٍ تُسهم في خَلْقِ بيئةٍ تحتضنهم، وتوفِّر لهم فرصاً متميِّزة، ما يعزِّز قدرتهم على تطوير مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى بوشهاب، مستشار سموّ ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وخالد النعيمي، مدير المؤسَّسة الاتحادية للشباب.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
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المجالس الشبابية
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