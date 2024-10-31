«صحة دبي» توقّع وثيقة تعاون للتوعية بأهمية التطعيم للبالغين

دبي (الاتحاد)

وقّعت هيئة الصحة بدبي، و«جلاكسو سميث كلاين» (GSK)، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وثيقة تعاون عامة بشأن تعليم ورفع الوعي بأهمية التطعيم للبالغين في أثناء قمة مستقبل الرعاية الصحية، وهو مؤتمر يركز على موضوع الوقاية من الأمراض المعدية، والذي يقام في دبي.

وقع وثيقة التعاون عن الهيئة الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام، مدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، وعن شركة GSK، بويد تشونغفايسال، نائب الرئيس، المدير العام للشركة بالخليج، وذلك بحضور عدد من المختصين لدى الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الصحة بدبي، لتعزيز صحة الأفراد وزيادة الوعي بأهمية التطعيم للبالغين ومكافحة أمراض الشيخوخة، فستغطي الأنشطة رعاية جولة توعوية تستهدف عدداً كبيراً من الشركات والموظفين في دولة الإمارات، وتوفير التعليم والتدريب للصيادلة حول التطعيمات القائمة في الصيدليات، ودعم مشاركة العاملين في المجال الصحي وخبراء نظام الصحة العامة في برنامج تدريبي علمي عالي المستوى.

سيتم تنفيذ الاتفاقية، من خلال الجولة التوعوية التي ستشمل جلسات افتراضية وفعلية تستهدف الموظفين في عدد كبير من الشركات بالدولة على مدار شهر نوفمبر وما بعده.