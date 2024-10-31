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علوم الدار

«شخبوط الطبية» تحصد 5 جوائز

خلال تكريم مدينة الشيخ شخبوط الطبية (من المصدر)
1 نوفمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، وإحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، حصولها على 5 جوائز مرموقة في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي 2024، تقديراً لجهودها وتطوّرها وتميّزها في مجال السلامة والابتكار في قطاع الرعاية الصحية.
وحصلت المستشفى على تقييمٍ عالٍ من لجنة التحكيم التابعة لاتحاد المستشفيات العربية، في مجال التحوّل الرقمي، والاستدامة، والعمل الجماعي، تقديراً لالتزامها القوي بسلامة المرضى والعاملين.
ومن أُولى الجوائز المرموقة التي حصلت عليها المستشفى، هي الجائزة البلاتينية عن فئة «المستشفى الأكثر أماناً للمرضى»، والتي جاءت تقديراً للالتزام الصارم بمعايير السلامة، والإبلاغ عن الآثار الجانبية، كما حصلت على الجائزة الماسية في فئة «السلامة من خلال التحوّل الرقمي»، ونالت المستشفى أيضاً الجائزة الماسية عن «أكثر بيئة عمل آمنة من الناحيتين النفسية والجسدية للموظفين».
وحصدت المستشفى الجائزة الماسية في فئة «السلامة والاستدامة»، وتوّجت نجاحاتها بالجائزة البلاتينية عن «أفضل فرق السلامة»، التي جاءت تكريماً للعمل الجماعي المتميز والثقافة الشاملة للسلامة داخل المستشفى.
وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إن حصولنا على هذه الجوائز المرموقة من اتحاد المستشفيات العربية يعكس الجهود الدؤوبة لفرق عملنا في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، كما نعمل من خلال توفير فريق طبي عالمي المستوى، على وضع معايير جديدة للرعاية الصحية».

ملتقى اتحاد المستشفيات العربية
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الإمارات
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الرعاية الصحية
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