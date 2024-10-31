«إسلامية دبي» تطلق «مشروع مركز في كل نطاق جغرافي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إطلاق مشروعها الخدمي ضمن حزمة المبادرات والمشاريع لخطتها الاستراتيجية 25-2027م بعنوان «مركز في كل نطاق جغرافي»، وذلك في إطار سعيها لتوسيع نطاق الأنشطة والفعاليات وتقديم الدعم المباشر للمجتمع المحلي، حيث يهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة للمستفيدين في الأحياء السكنية بمختلف مناطق الإمارة.

وأكد جاسم محمد الخزرجي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، مسؤول المشروع، أن المشروع يسعى لتقديم الأنشطة والفعاليات الدينية وتقريبها من المواطنين والمقيمين، حيث ستسهم بشكل كبير في تعزيز التواصل بين الدائرة وأفراد المجتمع، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل العبء على الأفراد عند حصولهم على هذه الخدمات.

وأفاد بأن الخدمات المقدمة بجميع المراكز والمساجد التابعة للدائرة ستكون متاحة لجميع فئات المجتمع، إذ ستقدم الخدمات في مجالات متنوعة، منها: الوعظ والإرشاد والإفتاء وحفظ القرآن، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتشمل برامج توعوية وتدريبية وأنشطة دينية تناسب جميع الأعمار والاهتمامات.