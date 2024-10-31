بدء تلقي المشاركات في «مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن»

دبي (وام)

تبدأ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اعتباراً من اليوم، تلقي طلبات المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لسنة 1446هـ/2025 م من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وذلك من خلال التسجيل في المؤسسات القرآنية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة داخل الدولة، وينتهي تلقي طلبات الترشيح السبت 21 ديسمبر المقبل.

وكانت الجائزة خاطبت مراكز التحفيظ المعتمدة داخل الدولة، لترشيح المتسابقين، وذلك وفقاً للشروط وفروع المسابقة الستة التي أعلنتها الجائزة.

ويشترط في الفرع الأول، أن يكون المشارك حافظاً للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، أما الفرع الثاني، فيشترط فيه الحفظ والتجويد لعشرين جزءاً متتالية، وفي الفرع الثالث، حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التجويد، وهذا الفرع مخصص فقط للمواطنين، أما في الفرع الخامس، فيشترط حفظ خمسة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز عمره عشر سنوات من المقيمين، وفي الفرع السادس، حفظ ثلاثة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز عشر سنوات من المواطنين.

وسيعقب فترة التسجيل الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية للفروع الستة، والتي سيتم تنظيمها بمقر الجائزة في منطقة الممزر للذكور، بينما تستضيف جمعية النهضة النسائية في دبي تصفيات الإناث.