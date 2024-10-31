سارة الأميري: يوم العَلَم يخلد قيماً وطنية سامية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العَلَم مناسبة نحتفي من خلالها برمز وحدة الإمارات وسيادتها وشموخها، مستحضرين في ذلك جهود الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة التي عملت وما تزال على تسخير الإمكانات كافة ليظل عَلَم الإمارات عالياً بجهود أبناء الإمارات المخلصين.

وبينت معاليها، أن يوم العَلَم يخلد في الوجدان معاني وقيماً وطنية سامية، مرتبطة بما يرمز له عَلَم الدولة من تقدم وتطور ونهضة متسارعة في مختلف المجالات والميادين، وما حققته دولتنا الحبيبة من إنجازات استثنائية مرموقة على المستوى العالمي.