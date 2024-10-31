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علوم الدار

سارة الأميري: يوم العَلَم يخلد قيماً وطنية سامية

سارة الأميري
1 نوفمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العَلَم مناسبة نحتفي من خلالها برمز وحدة الإمارات وسيادتها وشموخها، مستحضرين في ذلك جهود الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة التي عملت وما تزال على تسخير الإمكانات كافة ليظل عَلَم الإمارات عالياً بجهود أبناء الإمارات المخلصين.
وبينت معاليها، أن يوم العَلَم يخلد في الوجدان معاني وقيماً وطنية سامية، مرتبطة بما يرمز له عَلَم الدولة من تقدم وتطور ونهضة متسارعة في مختلف المجالات والميادين، وما حققته دولتنا الحبيبة من إنجازات استثنائية مرموقة على المستوى العالمي.

العلم الإماراتي
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سارة الأميري
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