أحمد النعيمي: يوم العَلَم راسخ في ذاكرتنا الجماعيّة

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن يوم العَلَم الإماراتي يمثّل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الإماراتيين جميعاً، مشيراً إلى أن يوم العَلَم من كل عام «مناسبة راسخة في ذاكرتنا الوطنيّة الجماعيّة وجزء لا يتجزّأ منها، لأنه يرسّخ أعظم المعاني والدلالات التي تتجلّى أبهى صورها في الوحدة والتسامح والمحبّة بين جميع قاطني أرض إماراتنا الغالية».

وقال: «في الوقت الذي تعكس فيه هذه المناسبة الغالية التي نحتفي فيها، اليوم، مشاعرَ الفخر والعزِّة والوفاء لدى أبناء شعبنا تجاهَ عَلَمِنا رمز كبريائنا الوطني، فإنها تؤكد روعة تلاحم شعبنا المعطاء مع قيادتنا الحكيمة التي كرَّست، ولا تزال تكرِّس كلَّ ما في وسعها، لرِفعَةِ دولتنا، وتأكيد مكانتها المرموقة بين الدول المتقدِّمة في العالم».

مضيفاً: «سنمضي قُدُماً كالبنيان المرصوص في رحلة النماء والتطوُّر التي تقودها قيادتنا الرشيدة نحو آفاق أكثر مجداً، متمسِّكين بعَلَمِنا الشامخ الذي تزخر ألوانه الأربعة بأروع الرموز عن النهضة والعطاء والعزيمة والتضحية.. فرحلتنا مستمرة معاً. وفي سماء كلِّ درب فيها، ثمَّةَ عَلَمٌ يرفرف.. عَلَمٌ مُشبعٌ بقصص نجاحات لا تنتهي عن وطن عظيم».