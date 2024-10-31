الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: يوم العَلَم يجسد فخرنا بمسيرة الإنجازات الحضارية

لطيفة بنت محمد: يوم العَلَم يجسد فخرنا بمسيرة الإنجازات الحضارية
1 نوفمبر 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق «مهرجان الشيخ زايد» اليوم
اليوم.. الاحتفاء بعَلَم الإمارات
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الاحتفاء بيوم العَلَم يُجسّد الفخر بمسيرة الريادة والإنجازات الحضارية التي حقّقتها دولة الإمارات في مختلف المجالات، تحت راية العزة والشموخ التي يُمثلها العَلَم بدلالاته ومعانيه الوطنية السامية.
وقالت: «نسير مع دولتنا نحو المستقبل تحت ظل عَلَمنا.. رمز هويّتنا ووحدتنا الوطنية.. ونستمد من شموخه طموحَنا.. ومن رفعته ولاءنا وانتماءنا.. ونؤسس لغدٍ واعد نبني فيه أجيالاً مبدعة وممكَّنة تعتز بهويتها الأصيلة وقيم مجتمعها الراسخة والثابتة، ونعزّز لديها ثقافة القدوة المتمثلة في قيادتنا الرشيدة التي خطّت في تاريخ المجد حكاية وطنٍ لا يعرف المستحيل.. وطن وضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياته، وسخّر الخطط والبرامج كافة بهدف رعايته وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، فتصدّر بإيمانه بأبنائه وقدراتهم مؤشرات التنافسية العالمية، وحقّق نهضة تنمويةً شاملة ومستدامة نفخر بها».

لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
علم الإمارات
العلم الإماراتي
يوم العلم
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
من الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية (تصوير: سعيد عبد الحميد)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو إلى حماية قانونية «الأونروا»
1 نوفمبر 2024
ترامب داخل شاحنة نفايات تحمل اسمه (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب يكثفان حملاتهما الانتخابية
1 نوفمبر 2024
فيليب لازاريني
الأخبار العالمية
فيليب لازاريني لـ«الاتحاد»: حظر عمل «الأونروا» يحرم مئات آلاف الأطفال من التعليم
1 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©