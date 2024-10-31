لطيفة بنت محمد: يوم العَلَم يجسد فخرنا بمسيرة الإنجازات الحضارية

دبي (الاتحاد)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الاحتفاء بيوم العَلَم يُجسّد الفخر بمسيرة الريادة والإنجازات الحضارية التي حقّقتها دولة الإمارات في مختلف المجالات، تحت راية العزة والشموخ التي يُمثلها العَلَم بدلالاته ومعانيه الوطنية السامية.

وقالت: «نسير مع دولتنا نحو المستقبل تحت ظل عَلَمنا.. رمز هويّتنا ووحدتنا الوطنية.. ونستمد من شموخه طموحَنا.. ومن رفعته ولاءنا وانتماءنا.. ونؤسس لغدٍ واعد نبني فيه أجيالاً مبدعة وممكَّنة تعتز بهويتها الأصيلة وقيم مجتمعها الراسخة والثابتة، ونعزّز لديها ثقافة القدوة المتمثلة في قيادتنا الرشيدة التي خطّت في تاريخ المجد حكاية وطنٍ لا يعرف المستحيل.. وطن وضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياته، وسخّر الخطط والبرامج كافة بهدف رعايته وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، فتصدّر بإيمانه بأبنائه وقدراتهم مؤشرات التنافسية العالمية، وحقّق نهضة تنمويةً شاملة ومستدامة نفخر بها».