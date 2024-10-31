شراكة بين الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ودائرة التعليم ومدرسة خليفة بن زايد الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي بهدف تطوير شراكة استراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة في مجال رعاية وتنمية الطفولة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة خليفة بن زايد الأول، لتمكين التعاون بين الجهتين في مجال رعاية الطفولة، وتأتي هذه الخطوة الرائدة في إطار جهود الأكاديمية لتفعيل شراكات هادفة تسهم في تطوير منظومة متكاملة وفعالة، لتأهيل كفاءات إماراتية تخدم المجتمع المحلي.

وتم إبرام المذكرتين، خلال منتدى ود العالمي لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك بحضور قيادات معنية في مجال تنمية الطفولة.