تحت شعار "الاستكشاف يأخذك إلى أماكن جديدة".. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض تنمية الطفولة المبكرة

في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة الذي يقام برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من "معرض تنمية الطفولة المبكرة" تحت شعار "الاستكشاف يأخذك إلى أماكن جديدة". وتتواصل فعاليات الحدث في حديقة أم الإمارات لغاية 2 نوفمبر، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الراعي الرسمي للمعرض.

يشمل جدول أعمال "معرض تنمية الطفولة المبكرة 2024" العديد من الفعاليات، من ضمنها أكثر من 50 ورشة تفاعلية تتمحور حول تنمية مهارات الأطفال وتعزيز تطورهم خلال مرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب مجموعةٍ من العروض المسرحية والجلسات الحوارية وحلقات رواية القصص، فضلاً عن الأنشطة المبتكرة للأطفال أصحاب الهمم، والفعاليات المخصصة لتعزيز مهارات اللغة العربية، والأنشطة المُستَلهَمَة من الموروث الثقافي الإماراتي.

تضمنت فعاليات اليوم الأول من المعرض ورشاتٍ حول حرفة "السدو" وفن الخط العربي والقراءة وصياغة الشعر وكتابة القصة القصيرة، و"الغوص بحثاً عن اللؤلؤ" وفنون الرمال و"استكشاف النباتات المحلية". كما شملت فعاليات اليوم ورشات حول "التربية الوالدية الإيجابية" و"إدارة وقت استخدام الأطفال للشاشات" والتعلُّم من خلال اللعب وتنمية المهارات الاجتماعية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب عرض تقديمي حول أهم أساليب الصيد بالصقور والسلوقي العربي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة؛ وشرطة أبوظبي؛ وأكاديمية تحدي.

وقالت سناء محمد سهيل مدير عام الهيئة: يجسد «معرض تنمية الطفولة المبكرة» نهجنا القائم على تمكين الشركاء من صقل مهارات الأطفال ورفدهم بأدوات التمكين خلال الطفولة المبكرة لكونها مرحلةً بالغة الأهمية في نموهم، وتعزيز تعاوننا مع جميع المعنيين تحقيقاً لهذه الغاية. تأتي نسخة هذا العام استكمالاً لنجاح النسخة الماضية، حيث تتسم بتنوع فعالياتها وأنشطتها لتعزيز الوعي بالسبل الكفيلة بضمان التنشئة المُثلى للأطفال في كنف الأسرة والمجتمع، وتمكين أجيال المستقبل من الاضطلاع بدورهم المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونؤمن بأن التمكين خلال مرحلة الطفولة المبكرة يشكل الأساس المتين للتنمية المجتمعية المستدامة، ويعزز جاهزية أجيال المستقبل لمواجهة مُختَلَف التحديات وترك بصمةٍ إيجابية في مجتمعهم.

وقالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: نفخر بمساهمتنا في تعزيز المكانة المرموقة لإمارة أبوظبي كنموذجٍ يُحتذى به عالمياً في تنمية وتمكين الطفولة في إطار تعاوننا الوثيق مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. وننظر بثقة حيال دور نسخة هذا العام من معرض تنمية الطفولة المبكرة في تعزيز الوعي الأُسَري والمجتمعي بأهمية تنمية الطفولة، وتسليط الضوء على الممارسات والمنهجيات الكفيلة بترسيخ الهوية الوطنية لدى الأطفال، وتمتين الصلة بين أجيال المستقبل والموروث الثقافي والتراثي الوطني. وقد ركزت الأكاديمية من خلال رعايتها لهذا المعرض على تعزيز الأنشطة الخاصة بالهوية والثقافة الإماراتية.

يمكن لجميع الزوار دخول المعرض والمشاركة في فعالياته مجاناً، حيث تتواصل فعالياته خلال اليومين المقبلين في حديقة أم الإمارات، من الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 مساءً، وتتضمن ورشات تفاعلية متنوعة تُقدَّم بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية والشريكة والمؤسسات التعليمية والتنموية والترفيهية. وتشمل الفعاليات المقبلة «OliOli»؛ وسباق «Grand Prix»؛ وورشات للفنون التفاعلية من قبل «"Interactive art»؛ ودروس خاصة للأطفال يقدمها فريق «ورنار بروس ديسكفري»، بالإضافة إلى المزيد من الأنشطة التعليمية المخصصة لتعريف الأطفال بالحرف التقليدية والقيم الثقافية المتوارثة، بما في ذلك جلسات سرد القصص بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، وتجربة تعليمية بالتعاون مع مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومسابقات على المسرح مع شخصيات مجلة «ماجد»، وأنشطة برعاية «مغامرات منصور» و«مكتبة حكايات» وتطبيق «حكاياتنا».

للمزيد حول المعرض، يُرجى زيارةhttps://ecdfair.ae/ .

تأسست هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عام 2019، كجهة حكومية مستقلة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتتولى مسؤولية البناء والإشراف على منظومة متكاملة للطفولة المبكرة في الإمارة مع التركيز على أربعة قطاعات رئيسية هي: الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والرعاية والتعليم المبكران، للفترة منذ بداية الحمل وحتى سن الثامنة. وتعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تعزيز قدرات شركائها لتوفير الدعم الشامل لتنمية الطفولة، واقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

تأسست الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في عام 2023 بموجب القانون رقم 11 لسنة 2023 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله". وتهدف الأكاديمية إلى تنمية تطوير قدرات العاملين ومقدمي الرعاية، بما في ذلك أولياء الأمور في مجال الطفولة مع التركيز على اللغة العربية والهوية الوطنية وتعزيزهما. وتقدم الأكاديمية برنامج دبلوم مهني معتمد لمدة 18 شهرا في رعاية وتنمية الطفولة.