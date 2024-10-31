شمّا بنت سلطان: دمج حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار بالشركات

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت مبادرة حوكمة المناخ، إطلاق «تشابتر زيرو في دولة الإمارات»، وهي مبادرة مصممة لتمكين أعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء دولة الإمارات بهدف تضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية، ومعالجة مخاطر وتحديات المناخ والفرص الناجمة عن ذلك، ومساعدة الشركات للتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة «تشابتر زيرو في دولة الإمارات»، خلال حفل إطلاق المبادرة أمس: «إنه لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقةً في جهود الاستدامة على مستوى المنطقة. فمن قيادة حلول الطاقة النظيفة المبتكرة إلى إبرام شراكات عالمية للحفاظ على البيئة».

وأكدت الشيخة شما أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست مفاهيم وأسس الاستدامة، لتكون وعلى الدوام، في صميم استراتيجيتنا التنموية. وهذا الالتزام ليس مجرد انعكاس لقيمنا، بل هو أيضاً مسؤولية نتقاسمها جميعاً.

وقالت الشيخة شما: «إن مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات ستعمل على تضمين هذه المسؤولية في قراراتنا وتوجهاتنا، من خلال تزويد المسؤولين ومتخذي القرار في الشركات والمؤسسات، بالوسائل والرؤى اللازمة لدمج حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار، وتسريع جهود تحقيق التزامنا بالحياد المناخي بحلول عام 2050».



الانبعاثات الكربونية

وقالت جولي باديلي، رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 29) الذي سيعقد خلال نوفمبر الحالي، يرى أعضاء مجلس الإدارة أن دورهم رئيس وحيوي في طرح الأفكار، وتعزيز التطلعات والإجراءات اللازمة من أجل تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية».

من جانبه، قال أحمد الكليلي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في شركة مبادلة للاستثمار: «فخورون في مبادلة بالشراكة في إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تُمثّل منصة مهمة لتعزيز إجراءات حوكمة المناخ. إذ يُعد الاستثمار المسؤول في مبادلة في صميم تطلعاتنا ونهج أعمالنا، ونرى أن دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والإدارة، مسألة مهمة لتحقيق قيمة دائمة. ومن خلال مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، سيتم تمكين أعضاء مجالس الإدارات لجعل العمل المناخي جزءاً رئيساً ومهماً من استراتيجية عمل الشركات، وتعزيز المرونة والقيمة طويلة الأمد، وتحقيق المستقبل المستدام لدولة الإمارات والعالم».

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في دولة الإمارات: «إن العمل مع الشركاء في مسيرة التحوّل في مجال الكربون هو جزء أساسي من خطة الانتقال إلى الحياد المناخي، وتمنح هذه المبادرة أعضاء مجالس الإدارات بعض الوسائل والأدوات التي يحتاجونها للمساهمة في قيادة جهود التغيير في دولة الإمارات العربية المتحدة».