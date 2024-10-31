حمدان بن محمد: توسيع دائرة الشراكة مع رواد تكنولوجيا الإعلام الجديد

دبي (الاتحاد)

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك»، إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية والأوسع انتشاراً على مستوى العالم.

واستعرض اللقاء تطور المشهد الإعلامي العالمي مع الانتشار السريع لمنصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية على تنوعها، وما يمثله ذلك الانتشار العالمي واسع النطاق من ظاهرة ذات أثر عميق في مجال الإعلام، وما تبع تلك الظاهرة من تبدل في المعايير وما تتطلبه من ضوابط وأطر تنظم ما يتم تداوله على تلك المنصات من محتوى بات ينافس المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام التقليدية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، التزام دبي بتوسيع دائرة الشراكة مع رواد تكنولوجيا الإعلام الجديد في العالم، ومن بينهم منصة «تيك توك» تأكيداً لمكانة دبي كمركز إعلامي محوري في المنطقة، وفي ظل اهتمامها بتعزيز قواعد الاقتصاد الإبداعي.

وتطرق اللقاء إلى العناية التي توليها إمارة دبي للإعلام الجديد، في ضوء ما أسسته لنفسها من مكانة متميزة بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث وجّه سموه قبل نحو 25 عاماً بتأسيس مدينتي دبي للإنترنت والإعلام، لخلق مجتمع مهني فريد يجمع اليوم أكبر وأهم الأسماء العالمية في مجالي التكنولوجيا والإعلام، وأبرز صناعهما على مستوى العالم.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نعمل على تعزيز بيئة داعمة لازدهار الإبداع والابتكار، بما لذلك من انعكاس مباشر على قطاع الإعلام، لاسيما من حيث الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي.. ومن خلال شراكاتنا، نسعى أيضاً إلى ضمان تمكين المواهب والمؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات ودعمها لمواكبة التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام عالمياً.. فدبي تواصل اليوم دورها كقاعدة استثنائية للشركات العالمية الرائدة في مجال الإعلام التي تفتح أمامها المجال رحباً لتعزيز الابتكار والاستفادة من فرص النمو».

وتم خلال اللقاء تأكيد حرص دبي على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع صُنّاع الإعلام الجديد.