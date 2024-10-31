الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الفجيرة: دعم المشاريع العلمية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي

ولي عهد الفجيرة خلال لقائه ابتسام المزروعي (وام)
1 نوفمبر 2024 01:08

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق «مهرجان الشيخ زايد» اليوم
اليوم.. الاحتفاء بعَلَم الإمارات

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتورة ابتسام المزروعي، الرئيس التنفيذي، ومؤسس شركة «AIE3»، ورئيس مجلس إدارة مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي»، على هامش المحاضرة التي قدمتها بمجلس محمد بن حمد الشرقي بعنوان «الذكاء الاصطناعي، فرص وتحديات».
وأكّد سموه، خلال اللقاء، أهمية الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، وتداعياته في عالم اليوم، ودوره المهم في تحقيق فرص أفضل للمجتمعات عبر طرق استخداماته ذات التأثير الإيجابي والأثر النافع على البشرية.
وأشار سموّه إلى حرص حكومة الفجيرة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الاهتمام بالمشاريع البحثية والعلمية ذات العلاقة بمجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع المعرفة المستدامة حوله، ومواكبة رؤية دولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها في هذا المجال على المستوى العالمي.
وعبّرت المزروعي عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بالمبادرات المتعلقة بنشر المواضيع التي تهمّ الفرد والمجتمع.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
د.ابتسام المزروعي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
من الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية (تصوير: سعيد عبد الحميد)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو إلى حماية قانونية «الأونروا»
1 نوفمبر 2024
ترامب داخل شاحنة نفايات تحمل اسمه (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب يكثفان حملاتهما الانتخابية
1 نوفمبر 2024
فيليب لازاريني
الأخبار العالمية
فيليب لازاريني لـ«الاتحاد»: حظر عمل «الأونروا» يحرم مئات آلاف الأطفال من التعليم
1 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©