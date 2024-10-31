ولي عهد الفجيرة: دعم المشاريع العلمية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتورة ابتسام المزروعي، الرئيس التنفيذي، ومؤسس شركة «AIE3»، ورئيس مجلس إدارة مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي»، على هامش المحاضرة التي قدمتها بمجلس محمد بن حمد الشرقي بعنوان «الذكاء الاصطناعي، فرص وتحديات».

وأكّد سموه، خلال اللقاء، أهمية الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، وتداعياته في عالم اليوم، ودوره المهم في تحقيق فرص أفضل للمجتمعات عبر طرق استخداماته ذات التأثير الإيجابي والأثر النافع على البشرية.

وأشار سموّه إلى حرص حكومة الفجيرة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على الاهتمام بالمشاريع البحثية والعلمية ذات العلاقة بمجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع المعرفة المستدامة حوله، ومواكبة رؤية دولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها في هذا المجال على المستوى العالمي.

وعبّرت المزروعي عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بالمبادرات المتعلقة بنشر المواضيع التي تهمّ الفرد والمجتمع.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.