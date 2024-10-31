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بدء العد التنازلي للمشاركة في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»

بدء العد التنازلي للمشاركة في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»
1 نوفمبر 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تبقي 15 يوماً لاستقبال الترشيحات من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية للمشاركة في الدورة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي تُقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكدت اللجنة العليا المنظمة للجائزة استمرارها باستقبال المشاركات حتى 15 نوفمبر الجاري من جميع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية من مختلف إمارات الدولة، ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة. 
وتُقام الجائزة بدورتها الثالثة تحت شعار «مزارع ومربٍ مبتكر برؤية مستدامة»، وتشتمل على 4 فئات رئيسة، و13 فئة فرعية، و87 مسابقة مصاحبة، بإجمالي جوائز تتجاوز 10 ملايين درهم.
وفي إطار حرصها على دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية للترشّح للجائزة، نشرت الهيئة مقطع فيديو توعوياً يوضح تفاصيل عملية التسجيل والوثائق والمعلومات المطلوبة، لتقديم ترشيحات متكاملة تحقق شروط التأهل للجائزة.
وقال مبارك المنصوري، عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، رئيس لجنة المسابقات والمهرجانات المصاحبة للجائزة: «سعيدون بالإقبال الكبير الذي تشهده جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بدورتها الثالثة، ونشجع جميع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية بدولة الإمارات على اغتنام هذه الفرصة، وتسليط الضوء على قيم الابتكار والاستدامة التي يطبقونها في أعمالهم. ولا تقتصر مزايا الجائزة على الجوائز النقدية المجزية فحسب، بل تقدم أثراً إيجابياً ملموساً للفائزين والمشاركين على حد سواء، من خلال تعزيز تنافسية الفائزين في السوق، انطلاقاً من ثقة المستهلكين بعلامة الجودة التي تجسّدها الجائزة».
ودعت اللجنة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية في مختلف أنحاء الدولة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة للتسجيل والتعرف على تفاصيل الفئات الرئيسة، ومعايير التقييم والجوائز المخصصة لكل منها.

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إضافات
الدورة الثالثة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي تشتمل على العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة المهمة، وخاصةً في معايير التحكيم، بما فيها قياس البصمة المائية في الإنتاج، وقياس كفاءة الإنتاج، وقياس قيمة التكاليف لتطوير المزارع والعزب، وقياس العائد المالي للمزرعة، والتي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
الإمارات
منصور بن زايد
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
مبارك المنصوري
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