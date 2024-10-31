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علوم الدار

سهيل المزروعي يحضر حفل السفارة الإندونيسية

سهيل المزروعي خلال حضوره الحفل (وام)
1 نوفمبر 2024 01:08

أبوظبي (وام)

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حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه حسين با جيس، سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
حضر الحفل، عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، ومجتمع الأعمال وأفراد من الجالية الإندونيسية المقيمة في الدولة.
وأشاد باجيس، في كلمة له بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثنياً على التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والحرص الكبير والمشترك على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.

السفارة الإندونيسية
أبوظبي
الإمارات
سهيل المزروعي
السفير الإندونيسي
إندونيسيا
سفارة إندونيسيا
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