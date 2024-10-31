الخميس 31 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون
31 أكتوبر 2024 22:28

الدوحة (وام)
شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
ترأس المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة الوفد الذي ضم كلا من المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة حسين معتوق آل علي والمحامي العام هيثم الحمادي ورئيس النيابة سعيد الظنحاني ورئيس النيابة عبيد العبدولي وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.
تناول الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: آلية تبادل الزيارات بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ومراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإمكانية التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون، وعرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
في ختام اللقاء، تم توزيع جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، حيث تم تكريم المحامي العام الأول حسين معتوق آل علي بالجائزة.

أخبار ذات صلة
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يناقش الخطط والمشاريع
النيابة العامة تشارك في القمة الأولى للنواب العموم بدول «العشرين» بالبرازيل
النيابة العامة
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
صورة مجمعه لمرشحي الرئاسة الأميركية كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
«حماية رئاسية» لترامب وهاريس لمواجهة أي تهديدات تسبق يوم الاقتراع
اليوم 23:51
هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك
التعليم والمعرفة
هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك
اليوم 23:22
مسبار "فوياجر 1" التابع لناسا يعود للحياة
التعليم والمعرفة
مسبار "فوياجر 1" التابع لناسا يعود للحياة
اليوم 23:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©