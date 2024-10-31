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علوم الدار

راشد بن حميد يترأس اجتماع لجنة تطوير مصفوت

راشد بن حميد وعبدالله بن طوق وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع (وام)
1 نوفمبر 2024 01:08

عجمان (وام)

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ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اجتماع «لجنة تطوير منطقة مصفوت بعجمان»، وذلك بمكتبه بالدائرة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة تنظيم مهرجان «نسمات مصفوت» بموسم الشتاء، إلى جانب فعاليات ترفيهية وثقافية، وبحث عدد من المشاريع التنموية الطموحة لتنمية الاقتصاد المحلي، ودعم المبدعين من أبناء المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة معالي عبدالله محمد بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من المسؤولين.
وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع، بجهود سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، التي تهدف إلى دفع خطط التنمية الشاملة، ورفع مستويات جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم.
وقال إن الفترة الماضية شهدت نمواً كبيراً في خطط التنمية بمنطقة مصفوت، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والسياحية.
من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق أن اللجنة تعمل على وضع خطط طموحة للارتقاء بجودة الحياة في مصفوت، وتعزيز استقرار الأسر، ودعم الجوانب الاقتصادية بأنشطة متنوعة ومبتكرة.
وقال إن هدفنا دعم الطاقات الشابة، وتحفيز المشروعات الابتكارية، وإتاحة المجال أمام المبدعين لعرض إنتاجهم وتسويقه.

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