سلطان بن أحمد: التوطين في القطاع الأكاديمي أولوية

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن استراتيجية الجامعة 2024-2030م (EDGE) تعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة على صعيد التميز والإبداع والابتكار وإعداد الطلبة للمستقبل وتطوير تجربتهم، وتعكس الطموح الكبير إلى تعزيز تقدم الجامعة في مسيرتها المرموقة في إعداد الكوادر المواطنة لمستقبل واسع في حقل البحث العلمي والتعاون وروح المبادرة.

جاء ذلك، خلال حضور سموه فعاليات مؤتمر جامعة الشارقة الاستراتيجي، الذي أقيم صباح أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتضمن إطلاق استراتيجية جامعة الشارقة 2024-2030 تحت شعار «الارتقاء بالجامعة إلى قمة التميز».

ورحب سمو نائب حاكم الشارقة في بداية كلمته بالحضور، مشيراً إلى أهمية المؤتمر في إطلاق استراتيجية الجامعة للسنوات المقبلة، كونه يمثل فرصة لإحداث تغيير إيجابي كبير واستكشاف أفكار مميزة، وخلق مسارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً للمجتمع من خلال جامعة الشارقة.

وتناول سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أهمية الاستراتيجية الجديدة لجامعة الشارقة والتي تعكس الأولويات والخطط طويلة المدى التي تعمل على ترسيخ التميز في العملية التعليمية لأفراد المجتمع الجامعي كافة، لافتاً إلى أنها رؤية متجددة للجامعة تهدف إلى تحقيق التميز في التدريس والبحث اللذين يخدمان المجتمع.

ونوه سموه، خلال كلمته، إلى تأثير نتائج الاستراتيجية وأهدافها المتعددة على المستويات كافة في شراكة الجامعة والمجتمع وتجربة الطلبة في مسيرتهم العلمية، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على إعطاء الأولوية للتعاون بين التخصصات المتنوعة.

وأوضح سموه أن التوطين في القطاع الأكاديمي يأتي ضمن برنامج واسع يهدف إلى دعم علماء المستقبل الإماراتيين، ويمثل إحدى أولويات الخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة، ما يسهم في دعم التنمية المجتمعية في المجالات كافة، وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية والفخر، إضافة إلى أن توطين العلماء والباحثين والتربويين وتعزيز التنوع داخل الأوساط الأكاديمية، يشكل ضماناً بأن البحث والتعليم يعكسان احتياجات وتطلعات المجتمع.

ونوه إلى أن الجامعة تهدف بحلول عام 2030، إلى أن يكون 25% من أعضاء هيئة التدريس من الإماراتيين.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، كلمة خلال حفل الافتتاح، تناول فيها الأولويات التي ترتكز عليها الخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة، والتي تتمثل في أولوية التوطين من خلال برنامج علماء الوطن 2050، والذي يهدف إلى توطين 25% من أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين والقادة الأكاديميين بحلول عام 2030، وأولوية الرقمنة التي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي ورقمنة 85% من العمليات.

وفي نهاية الحفل، دشّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، الموقع الإلكتروني لجامعة الشارقة في حلته الجديدة، وكرَّم الجهات الفائزة بجائزة التغيير لأفضل أداء استراتيجي بجامعة الشارقة.