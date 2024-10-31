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علوم الدار

وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية تعلنان بدء تنفيذ إدراج مواطني الإمارات ضمن برنامج "الدخول العالمي"

بدء تنفيذ إجراء دخول مواطني الإمارات إلى برنامج "الدخول العالمي"
31 أكتوبر 2024 23:21

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تنفيذ إجراء دخول المواطنين الإماراتيين إلى برنامج "الدخول العالمي" وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى الولايات المتحدة الأميركية في شهر سبتمبر الماضي.

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يعد برنامج "الدخول العالمي" جزءًا من برامج حماية الحدود الأميركية، حيث إن الانضمام إلى البرنامج يوفر للمواطنين الإماراتيين سهولة الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية للأغراض السياحية والأعمال التجارية والزيارات الشخصية، بالإضافة إلى أنه يمنحهم تصريحًا سريعًا عند وصولهم لبوابات المرور المخصصة في المطارات الأميركية، مما يعزز تجربة السفر للمواطنين، ويدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ويعكس التعاون المستمر والعلاقات العميقة بين الدولتين في المجالات الأمنية والاقتصادية.
يعد الانضمام إلى البرنامج إنجازاً يعكس العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتقديراً لسمعة الإمارات الطيبة، ومن شأنه أن يسهم في تيسير حركة السفر للمواطنين، وتسهيل الإجراءات المطلوبة عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر أكثر من (75) منفذاً موزعا على الولايات الأميركية.
سيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، بعد التسجيل في الموقع (https://ttp.dhs.gov/)، بعد فحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أميركي آخر، متفادين بذلك الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية. ومع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
برنامج الدخول العالمي
الإمارات
الولايات المتحدة
مواطني الدولة
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