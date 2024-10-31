ولي عهد الفجيرة يستقبل سفيري قطر ورومانيا وقنصل عام الصين

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتب سموه بالديوان الأميري - كلاً على حدة - الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة، وبوغدان أوكتافيان باديكا سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة، وأو بوكيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية.

ورحّب سموه بالضيوف، الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم.

وجرى خلال اللقاءات، تبادل الحديث حول سبل تعزيز العلاقات وتطوير العمل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وبلدانهم.

وأشاد السفيران والقنصل العام بمستوى التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على كافة المستويات.

حضر اللقاءات، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.