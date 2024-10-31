حاكم أم القيوين وولي عهده يعزيان في وفاة شوانة الشيدي

أم القيوين (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شوانة سعيد خميس الشيدي، زوجة عبد الله حسن علي الشحي، وذلك خلال زيارة سموهما لمجلس العزاء في منطقة عود الطاير بأم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهده عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموهما خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.