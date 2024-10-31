الإمارات تؤكد ضرورة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

نيويورك (الاتحاد)

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الحفاظ على مبادئ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي لمصلحة الجميع، وتعزيز السلام والاستدامة على الأرض، مؤكدةً أهمية وقف التسلح وإبقاء الفضاء خالياً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، قائلةً إن منع وصول الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى تقنيات الفضاء الخارجي التي قد تسيء استخدامها لعرقلة الابتكار والاستكشاف العلمي، ضرورة.

وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع أممي، ألقته نوف الهاملي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: إن «المساحة الشاسعة للفضاء الخارجي توفر فرصاً لا حصر لها من الإمكانات، وبينما يقف العالم على أعتاب تقدم تكنولوجي غير مسبوق، فمن الأهمية التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي؛ لضمان تسخير الموارد التكنولوجية المتقدمة وتفعيل المعارف المكتسبة لصالح البشرية جمعاء، وفي جهود تعزيز السلم والتنمية المستدامة على كوكب الأرض».

وأشاد البيان بمبادرات الأمم المتحدة الرامية للحد من تسلّح الفضاء الخارجي، مؤكداً الإيمان بضرورة تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في هذه المسائل.

وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الدول ببنود معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 والتي لعبت دوراً إيجابياً في تعزيز استخدامه السلمي وتنظيم أنشطته.

وأكد البيان أهمية التزام الأطراف كافة بالامتناع عن وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المدار الأرضي أو في أي جزء من الفضاء، والمحافظة على الطبيعة السلمية للفضاء الخارجي، وضمان بقائه منطقة خالية من التهديدات.

وقال: «تؤمن الإمارات بضرورة تشجيع مبدأ المسؤولية المشتركة والسلوك المسؤول للدول نحو الحفاظ على الفضاء الخارجي خالياً من الأسلحة أو الأنشطة التي من شأنها أن تزعزع الجهود الداعية للسلام، بما في ذلك عبر منع وصول تكنولوجيات الفضاء للجهات الفاعلة من غير الدول أو التي قد تسيء استخدامها، وتحد من الابتكار والقدرة على ممارسة الأنشطة العلمية والاستكشافية».

وأضاف: «نشجّع جميع الدول على مشاركة المعارف والخبرات لرفع الوعي حول أفضل الممارسات في تسخير الموارد العلمية لدراسة التأثيرات السلبية لتسليح الفضاء الخارجي».

وأكد البيان أحقية جميع الدول في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والذي يُعتبر ركيزة أساسية تعزز من الشمولية في الاستفادة من الفضاء، وتُتيح الفرصة لجميع الدول لتسخير التقدم التكنولوجي في الفضاء للأغراض العلمية والتنموية، وبالأخص لدى الدول النامية، التي تطمح إلى استكشاف الفضاء وبناء قدراتها التقنية بهدف تحسين جودة الحياة البشرية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه مع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وما يترتب عليه.

وفي ختام البيان، رحبت الإمارات باعتماد تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني باتخاذ مزيد من التدابير العملية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.