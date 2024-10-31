الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تجدد الالتزام بمواصلة جهود إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

الإمارات تجدد الالتزام بمواصلة جهود إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
1 نوفمبر 2024 01:10

مونتريال (وام)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق «مهرجان الشيخ زايد» اليوم
اليوم.. الاحتفاء بعَلَم الإمارات
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدةً موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد.
وشاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في أعمال المؤتمر الوزاري حول «البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا المكونة من 10 نقاط»، والذي استضافته مدينة مونتريال الكندية.
وجمع المؤتمر تحت مظلته عدداً كبيراً من الوزراء من مختلف الدول بهدف تعزيز الرؤية المشتركة التي عبر عنها البيان الصادر عن قمة السلام من أجل أوكرانيا التي عقدت في بورجنستوك بسويسرا، في يونيو 2024.
وتبادل الوزراء خلال المؤتمر وجهات النظر بهدف وضع خطة ملموسة، تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، من أجل عودة اللاجئين إلى ديارهم.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين في إطار صيغة السلام المقترحة المكونة من 10 نقاط، وتحديد النهج الأفضل لإعادة تأهيل واندماج الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بعد الحرب.
وأكدت معالي الهاشمي أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الوزاري حول البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا تندرج ضمن إطار دعمها المتواصل للمبادرات التي من شأنها تخفيف التداعيات الإنسانية الناجمة عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، خاصة بما يتعلق بالأطفال والنساء واللاجئين والأسرى.
وأشارت معاليها إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة والوساطة الناجحة التي تقوم بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، حيث نجحت الدولة في إتمام 9 وساطات، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2184.
وأكدت معاليها أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، قامت دولة الإمارات وبشكل متواصل بتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية للمتضررين؛ بهدف تخفيف حدة المعاناة التي يواجهها الشعب الأوكراني الصديق، منها 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدشين جسر جوي من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية والمولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف وغيرها من المستلزمات الطبية والتعليمية، فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.
وأشارت معاليها إلى التزام دولة الإمارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدةً موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد.

أوكرانيا
الإمارات
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
ريم الهاشمي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
من الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية (تصوير: سعيد عبد الحميد)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو إلى حماية قانونية «الأونروا»
1 نوفمبر 2024
ترامب داخل شاحنة نفايات تحمل اسمه (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب يكثفان حملاتهما الانتخابية
1 نوفمبر 2024
فيليب لازاريني
الأخبار العالمية
فيليب لازاريني لـ«الاتحاد»: حظر عمل «الأونروا» يحرم مئات آلاف الأطفال من التعليم
1 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©