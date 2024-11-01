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الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
1 نوفمبر 2024 08:42

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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