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أمين سر دولة الفاتيكان يلتقي وفد بيت العائلة الإبراهيمية

أمين سر دولة الفاتيكان يلتقي وفد بيت العائلة الإبراهيمية
1 نوفمبر 2024 11:04

استقبل نيافة الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، وفداً من بيت العائلة الإبراهيمية برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، وعبدالله الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لبيت العائلة الإبراهيمية، وذلك على هامش لقائهم قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.


وناقش الوفد، خلال الاجتماع، أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية ودورها الهام في تعزيز التعايش السلمي، وأكد أهمية الحوار بين الأديان كأداة لتحقيق التعايش السلمي والتفاهم المتبادل في بناء المجتمعات.

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تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام بيت العائلة الإبراهيمية بتعزيز أثر وثيقة الأخوة الإنسانية، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي.

المصدر: وام
الفاتيكان
بيت العائلة الإبراهيمية
البابا فرنسيس
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