«أبوظبي للتنقل» يعلن استعداده لدعم تنقلات زوار مهرجان الشيخ زايد

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل، استعداده لتلبية احتياجات التنقل لزوار مهرجان الشيخ زايد، والذي تنطلق فعالياته اليوم، وتستمر حتى 15 فبراير 2025 في منطقة الوثبة بمدينة أبوظبي.

ويأتي هذا الحدث السنوي البارز الذي يجمع بين الترفيه والثقافة والتراث كمنصة تحتفي بالقيم والعادات الإماراتية الأصيلة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسط أجواء عائلية مفعمة بالفرح والتجارب الثقافية العالمية.

ويخصص أبوظبي للتنقل هذا العام 9 حافلات من عدة مواقع في مدينة أبوظبي، لتقديم خدمة نقل مجانية لزوار المهرجان إلى موقع الحدث في الوثبة عبر الخدمة رقم 408، ويصل عدد الرحلات إلى 48 رحلة، ذهاباً وإياباً في أيام الأسبوع، و54 رحلة في نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، بزمن تقاطر كل 20 دقيقة.

وتتضمن مسارات الخدمة محطة الحافلات الرئيسة في أبوظبي، مروراً بربدان مول «جمعية بين الجسرين التعاونية سابقاً» في شارع الاتحاد والمنطقة المقابلة لمحكمة بني ياس، وصولاً إلى موقع المهرجان.

وتبدأ رحلات الذهاب في الأيام، من الأحد إلى الخميس من الساعة 3:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً، بينما تبدأ رحلات العودة من الساعة 4:30 عصراً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل وبتواتر زمني كل 20 دقيقة.. وفي أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، ستستمر الخدمات حتى الساعة 11:00 مساءً لرحلات الذهاب وحتى الساعة 1:10 صباحاً لرحلات العودة وبتواتر زمني كل 20 دقيقة، لتلبية الطلب المتزايد خلال ذروة المهرجان.

ولضمان راحة وسهولة وصول الزوار، سيتم تخصيص موقع لتحميل وتنزيل الركاب، وضمان وجود عدد كافٍ من مركبات الأجرة بتنسيق مباشر مع مسؤولي النقل، مع إمكانية حجز مركبات الأجرة من خلال الاتصال على الرقم 600535353 أو عبر تطبيق أجرة أبوظبي، أو عبر خيارات الدفع الإلكتروني الأخرى لمزيد من الراحة.

وسيقوم فريق إدارة الحركة المرورية بتنظيم وإدارة الحركة المرورية في منطقة المهرجان وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما سيتم توفير دوريات «خدمة مساندة الطرق» لإدارة الحركة المرورية حول منطقة الفعالية، وتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات تعطل المركبات «مثل توفير الوقود، وتغيير الإطارات، وشحن بطارية»، إضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وسيقوم أبوظبي للتنقل أيضاً بدعم زوار المهرجان من خلال تخصيص فريق من المفتشين للتواجد في الموقع وتقديم المساعدة.. كما سيقوم موظفو مركز الاتصال بتقديم معلومات حول خدمات النقل العام، وحل أي مشكلات تتعلق بشكاوى المتعاملين أو المفقودات، وتعزيز التواصل مع الجهات التشغيلية لتلبية احتياجات الزوار بفعالية.