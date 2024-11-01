خالد بن زايد: يوم العَلم مناسبة تزيد من ثقافة تقدير العَلم

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن يوم العلم، مناسبة وطنية تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن، ومناسبة تزيد من ثقافة تقدير العلم باعتباره رمزاً للانتماء الوطني، مشيراً إلى أن الاحتفاء بـ«يوم العلم» يعد تعبيراً عن الفخر بمسيرة التمكين الشاملة في دولة الإمارات، والتي رسخت مكانتها ضمن قائمة أرفع المراتب المتقدمة في العالم.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «في هذا اليوم، نجدد عهدنا وولاءنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة، ولعلم بلادنا الذي يمثل رمز الكرامة والعزة والوحدة الوطنية، وهو مناسبة وطنية يفخر بها الجميع على امتداد الوطن، وفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لوطنه، ولقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، ونسأل الله، عز وجل، أن يديم علينا الأمان والاستقرار والتقدم والازدهار، تحت ظل علم الإمارات الشامخ، وكل عام وشعب الإمارات بخير وتقدم وازدهار».