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علوم الدار

12 شاحنة تحمل مساعدات إماراتية جديدة تعبر إلى غزة

12 شاحنة تحمل مساعدات إماراتية جديدة تعبر إلى غزة
1 نوفمبر 2024 13:35

أعلنت دولة الإمارات عن إدخال 12 شاحنة مساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر معبري إيريز (شمال القطاع) وكرم أبوسالم (جنوب القطاع)، بالتعاون مع الوكالة الأميركية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى، «أنيرا».
وتتكون الشحنة الجديدة - وهي الأولى من نوعها التي تدخل إلى قطاع غزة، خلال شهر أكتوبر - من 12 شاحنة تضم نحو 150 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية الملحّة، لتلبية احتياجات نحو 30 ألف شخص.
وفي هذا السياق، أكد سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن استمرار المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة يَعْكِسُ التزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تبذل الدولة جهوداً حثيثة لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع.
وأضاف: «أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء براً أو بحراً أو جواً، وقدمت ما يزيد على 40 ألف طن من المساعدات الملحّة، وستستمر في العمل الحثيث - والقيام بدور قيادي وريادي - مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة».

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