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علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في ألفابت و«جوجل» العالمية

حمدان بن محمد يلتقي روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في ألفابت و«جوجل» العالمية
1 نوفمبر 2024 15:03

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،  روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في ألفابت و«جوجل» العالمية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال لقاء روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في ألفابت و«جوجل» العالمية، ناقشنا سبل تعزيز الشراكة القوية التي تجمع دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مع قيادات التكنولوجيا العالمية، ونشكر فريق هذه الشركة الرائدة على إطلاقها من دبي أكبر مبادراتها الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، والهادفة لتطوير مهارات واستخدامات الذكاء الاصطناعي لـ 500 ألف شخص خلال أول عامين».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
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