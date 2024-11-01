

تستشرفُ مَجالسُ "نحنُ الإمارات 2031 للذكاءِ الاستراتيجيِّ" التَوجهاتِ العَالميةَ الاستراتيجيةَ التي تُسرِّعُ تحقيقَ الركائِزِ الأربعِ لرؤيةِ الإمارات 2031.

وتُوظِّفُ المنصةُ المصادرَ العالميةَ المُتخصصةَ، والبَياناتِ والمَعلوماتِ التي يُقدِّمُهَا أكثرُ من 2500 خَبيرٍ دَوليٍّ، وأكثرُ من 450 مَصدَرَاً عَالميَّاً، في بناءِ الاستراتيجياتِ الحُكوميةِ على أسسٍ عِلميةٍ وعَمليةٍ، فهي تُشكِّلُ مِحورَاً أساسيَّاً لآليةِ عَملِ حُكومةِ دَولةِ الإمارات في تَصميمِ مَساراتِ مُستَقبَلِ العَملِ الحُكوميِّ، ووضعِ السِياساتِ وبناءِ الاستراتيجياتِ.

وتُعزِّزُ المِنصةُ من تَكامُلِ مَنظومةِ العَملِ الحُكوميِّ المُستَقبليِّ، ومَأسَسَةِ ثَقافةِ التَخطيطِ الاستراتيجيِّ الاستِباقيِّ، الذي يُوظِّفُ التُكنولوجيا والابتكارَ والمعرفةَ والبَياناتِ والشَراكاتِ، لتَعزيزِ الجَاهزيةِ للمُستَقبَلِ.

وتَتكاملُ مجالسُ "نحنُ الإمارات 2031 للذَكاءِ الاستراتيجيِّ"، في دَعمِ جُهودِ تَعزيزِ مَكانةِ دَولةِ الإمارات مركزَ امتيازٍ عَالميَّاً في الاستباقيةِ والفِكرِ الاستراتيجيِّ والتَخطيطِ الحُكوميِّ الجَاهزِ للمُستَقبلِ، والقائِمِ على تفعيلِ البَياناتِ وتَوظيفِ تَطبيقاتِ التُكنولوجيا المُتقدِّمَةِ والذَكيةِ لتصميمِ السياساتِ والاستراتيجياتِ.

"نحنُ الإمارات 2031 للذكاءِ الإستراتيجيِّ"، نموذجٌ جديدٌ للتصميمِ الإستراتيجيِّ مَدعومٌ بالذكاءِ الاصطناعيِّ.





"نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي".. مبادرة لاستشراف التوجهات العالمية الاستراتيجية



تقرير: محمد السلومي

قراءة: علي النعماني#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/UGZ9kv2Et5 — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 31, 2024