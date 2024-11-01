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علوم الدار

"تشابترز زيرو".. مبادرة تدعم رؤى الدولة في تحقيق الحياد المناخي

"تشابترز زيرو".. مبادرة تدعم رؤى الدولة في تحقيق الحياد المناخي
1 نوفمبر 2024 17:51


تحقيقاً لرؤيةِ وتوجهات ِالدَولةِ لتَحقيقِ الحيادِ المُناخيِّ بحلولِ 2050 .. أَعلنت مبادرةُ حَوكمةِ المناخِ عن إطلاقِ "تشابترز زيرو" في دَولةِ الإمارات لتَمكينِ أعضاءِ مَجالسِ الإداراتِ في الدَولةِ لتَضمينِ الاعتبارات ِالمناخيةِ في قَراراتِهم وتَوجُّهَاتِهِم الاستثماريةِ ومعالجةِ مَخاطرِ وتحدياتِ المُناخ.
هي دولة الأحداث العالمية والمبادرات النوعية في شتى المجالات نجاح تلو النجاح تسجله الدولة في جميع القطاعات .. نعم هي الإمارات حيث تشهد اليوم انضمامها لمبادرة تشابتر زيرو الخاصة بحوكمة المناخ لتنضم إلى أربعة وسبعين بلداً حول العالم و تعمل على توفير أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر المناخ.
كلمات من المسؤولين والمشاركين و جلسات نقاشية للاستفادة من فرص التدريب والتعلم وتبادل الخبرات لدمج حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار داخل المؤسسات.
مستقبل ينادي الجميع حول نقلة وتأثير حقيقي لمواجهة تحديات أزمة المناخ  خاصة ذلك القطاع الاقتصادي و الشركات.

 

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الحياد المناخي
الإمارات
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