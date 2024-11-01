الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
1 نوفمبر 2024 17:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 02:20، والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزر الثاني عند الساعة 07:07، كما يكون الموج خفيفاً في بحر عمان، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:10 والمد الثاني عند الساعة 22:55، والجزر الأول عند الساعة 15:50 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إندونيسيا ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
تصفيات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في الفجيرة
المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
اليوم 20:56
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
الرياضة
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
اليوم 20:53
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
الرياضة
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
اليوم 20:50
زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!
الرياضة
زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!
اليوم 20:39
تصاعد الدخان إثر قصف على قطاع غزة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر: الوضع في شمال قطاع غزة "مروع"
اليوم 20:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©