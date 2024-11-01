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علوم الدار

انطلاق معرض تنمية الطفولة المبكرة بحديقة "أم الإمارات"

انطلاق معرض تنمية الطفولة المبكرة بحديقة "أم الإمارات"
1 نوفمبر 2024 18:55

انطلقت في حديقة أم الإمارات بأبوظبي فعاليات الدورة الثانية من معرض تنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الراعي الرسمي للمعرض. تستمر الفعاليات من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ضمن أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، تحت شعار "الاستكشاف يأخذك لأماكن جديدة"، الذي يستهدف الأسر والأطفال من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية.
يقدم المعرض بيئة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع الوصول إلى أفضل الخدمات والأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية، بمشاركة ثمانية وأربعين عارضاً يقدمون منتجاتهم وخدماتهم. تتضمن الفعاليات أكثر من خمسين ورشة تعليمية وعشرة أنشطة تفاعلية مصممة خصيصًا لدعم تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
ويمنح المعرض الأطفال حتى سن الثامنة فرصًا متنوعة للمشاركة في أنشطة تعليمية وتنموية خارج الإطار المدرسي التقليدي، مع التركيز على توفير تجارب تفاعلية تعزز النمو البدني والذهني للأطفال.
كما يتمحور شعار المعرض حول أهمية تشجيع فضول الأطفال وتنمية روح الاستكشاف والإبداع والتعلم لديهم. وتحظى هذه النسخة بأهمية خاصة كونها تجسد روح الثقافة الإماراتية، حيث تعرف الأطفال بتقاليد وقيم الثقافة المحلية وتعزز انتماءهم عبر الأنشطة التي تستعرض العادات والتقاليد الأصيلة.


 

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