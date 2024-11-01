

يفتتح مهرجان الشيخ زايد 2024-2025 فعالياته في الفترة من الأول من نوفمبر 2024 إلى 28 فبراير 2025، في منطقة الوثبة في أبوظبي، تحت شعار «حياكم»، برؤية وهُوية جديدتين تجسدان المكانة التي يحظى بها المهرجان.

يسلطُ مهرجانُ الشيخ زايد على الثقافةِ المُتنوعةِ النَابضةِ بالحياةِ لدولةِ الإمارات العربيةِ المُتحدةِ من خلالِ تركيزهِ على الفنونِ والحرفِ اليدويةِ والعاداتِ والتقاليدِ.



منارة مهمة لإطلاع الزائرين المهتمين على إرث مؤسس الدولة

جاءَتْ تسميةُ المهرجانِ تيمناً باسمِ المَغْفُور له بإذنِ الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّبَ اللهُ ثَرَاه، الوالد المُؤسس لدولةِ الإماراتِ العربيةِ المُتحدةِ، ليكون الحدثُ منارةً مهمةً لإطلاعِ الزائرينَ المُهتمينَ على إرثِ مُؤسس الدولةِ.



عرض الحِرف اليدوية والتقليدية وفنون الأداء

يحتفِي المهرجانُ أيضاً بثقافةِ دولةِ الإمارات العربيةِ المُتحدةِ وتُراثِهَا الثَّري، من خلالِ عرضِ الحِرف اليدويةِ والتقليديةِ وفنونِ الأداءِ و يشكلُ الحي التُراثِي الإماراتِي محورَ الجذبِ المركزي في المهرجانِ.

وتتضمن الفعاليات والأسواق الشعبية سباقات للهجن عروضاً للصقور ومُسابقاتٍ وعروضاً للألعابِ الناريةِ.



منطقة التراث العالمي

وهي من المعالم البارزة الأخرى فهي من المعالمِ البارزةِ الأُخْرَى التي يُعرضُ فيها التُراثُ المعمارِي والحِرفُ اليدويةُ، والمنتجاتُ والفنونِ التقليديةُ.



"القرية التراثية" تستعرض رحلة الإمارات عبر بيئات متنوعة

كمَا تشملُ الاحتفالاتُ أيضاً فعالياتٍ متنوعةً لـ "القرية التراثية" التي تمثلُ معرضاً فنياً فريداً من نوعهِ وتستعرضُ رحلةَ الإمارات عبر بيئاتٍ متنوعةٍ تشملُ البيئةَ البريةَ والجبليةَ والبحريةَ والزراعيةَ.



مسرح الأطفال إلى جانب الألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية

إضافةً إلى فعالياتٍ مُميزةٍ للأطفالِ تتنوعُ ما بين مسرحياتٍ ومُسابقاتٍ تقامُ على مسرحِ الأطفالِ إلى جانبِ الألعابِ الممتعةِ في مدينةِ الألعابِ الترفيهيةِ ومُنتجع الفرسان الرياضِي وغيرِ ذلكَ من الأنشطةِ الأُخرى.





مهرجان الشيخ زايد التراثي.. يختزل الماضي القريب#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/xapMmvBPoo — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 31, 2024