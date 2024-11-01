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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إندونيسيا ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية إندونيسيا ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
1 نوفمبر 2024 19:46

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي سوجيونو بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية إندونيسيا.

وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الاستراتيجية وسبل تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما.

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وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي سوجيونو التوفيق والنجاح، مؤكداً على العلاقات المتميزة والمتطورة بين البلدين.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واستثمار الشراكة الاقتصادية الشاملة لتنمية مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك بينهما خاصة التنموية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
إندونيسيا
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