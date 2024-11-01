%97 من محال التجزئة في أبوظبي ملتزمة بحظر منتجات الستايروفوم

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أن %97 من محال البيع بالتجزئة في أبوظبي ملتزمة بحظر منتجات الستايروفوم (الفلين)، منذ بدء تطبيق قرار الحظر بداية يونيو الماضي.

ويأتي حظر مجموعة من منتجات الستايروفوم في الإمارة في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي، التي أعلنتها «الهيئة» في عام 2020، حيث يعتبر الستايروفوم من أنواع البلاستيك متعدِّد الاستخدامات.

ووفقاً للدراسات، فإن 1% من الستايروفوم يعاد تدويره، وتصنيع 10 آلاف كوب منه يطلق 33 كيلوجراماً من الغازات الدفيئة، وهو ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن أكثر من 9 رحلات بالسيارة بين أبوظبي ودبي، وتحتاج 500 سنة لتتحلل.

وتشمل قائمة منتجات الستايروفوم المحظورة، الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدَّد (الستايروفوم)، وعبوّات الطعام المستخدَمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري، أو العبوّات التي تحتوي على منتج جاهز يُستهلك عادةً من الوعاء دون أيِّ عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين.

وتُستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام مرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستخدَمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدَّة للبيع بالتجزئة.

كما تُستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصمَّمة للاستخدامات الطبية.

ورافق تطبيق القرار يونيو الماضي، تعميم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي استهدف أكثر من 50.000 منشأة تجارية، و80 منشأة في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية.

إلى جانب برنامج توعوي للمنشآت التجارية والصناعية، للتعريف بتفاصيل قرار الحظر، واستعراض المنتجات المستهدَفة المصنَّعة من مادة الستايروفوم.

وشهدت الفترة الماضية، تنفيذ دائرة التنمية الاقتصادية، حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية، للتأكُّد من تطبيق قرار الحظر في الإمارة بشكل كامل.

ويشار إلى أن الهيئة، أعلنت سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة لإمارة أبوظبي في عام 2020، وأصدرت في عام 2022 حظراً على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالشراكة مع تجار التجزئة.

وفي عام 2023، قامت هيئة البيئة، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بإدخال آلات مبتكرة لاسترداد القناني البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والحاويات الذكية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير.

كما عملت الهيئة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية في أبوظبي للوصول إلى حكومة خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.