«خليفة التربوية»: الإمارات رائدة في تهيئة الطفل للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في فعاليات معرض تنمية الطفولة المبكرة في نسخته الثانية، والمقام تحت شعار «الاستكشاف يأخذك إلى أماكن جديدة»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة المقامة فعالياته بحديقة «أم الإمارات».

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن الإمارات رائدة وسبّاقة في تمكين ورعاية الطفل، وتوفير منظومة شاملة من التشريعات والقوانين والاستراتيجيات التي تهيئ له البيئة المحفزة على الإبداع، وتمكنه من مهارات المستقبل باستدامة وفعاليات.

وأشارت إلى أهمية مشاركة الجائزة في هذه الفعاليات التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطق، ة إذ يهدف أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة إلى تعزيز الحوار العالمي حول محاور تنمية الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على الريادة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية الطفولة المبكرة، وما تحظى به هذه الفئة من رعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة لتوفير بيئة محفزة لها على الإبداع والتميز، وتحقيق رفاه الطفل وتقديم منظومة متكاملة له من الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والمجتمعية.

وقالت أمل العفيفي، إن جائزة خليفة التربوية سباقة في الاهتمام بفئة الطفولة المبكرة إذ طرحت الجائزة ولأول مرة قبل عامين مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، ويهدف هذا المجال إلى تعزيز مسيرة النهوض بالطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية والعملية برعاية هذه الفئة، وتوفير البيئة المحفزة لها على النمو والإبداع والتميز، حيث يطرح هذا المجال فئتين هما: البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، وتتولى اللجنة المانحة التي تضم عدداً من كبار المتخصصين في التعليم المبكر على مستوى العالم عملية تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة لهذا المجال.

وأوضحت العفيفي، أن مشاركة الجائزة في المعرض ستكون ثرية، إذ يمثل جناح الجائزة نافذة يمكن للزائرين الاطلاع من خلالها على أبرز البحوث والدراسات والمشاريع والمبادرات العلمية التي تطرحها المؤسسات العالمية المرموقة في التعليم المبكر للطفل، وكذلك الاطلاع على محتوى معرفي متميز في مجال التأليف التربوي للطفل، وقد خصصت الجائزة فريقاً من المتخصصين للتواجد في الجناح لتقديم المعلومات اللازمة عن مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وكذلك التأليف التربوي للطفل.

وسيتضمن الجناح توزيع هدايا للأطفال تشمل كتباً وقصصاً مستوحاة من القصص الفائزة في مجال التأليف التربوي للطفل، ويقوم الأطفال الزائرون للجناح بتلوين هذه القصص والتفاعل مع محتواها المعرفي، بما يمثل إضافة لكل منهم تفتح أمامه آفاقاً للتخيل والاستكشاف والإبداع والابتكار.

كما تتضمن أجندة فعاليات جناح جائزة خليفة التربوية في المعرض تنظيم جلسات قراءة لقصص الفائزين في مجال التأليف التربوي للطفل تمتد على مدار 3 أيام، بمشاركة الكاتبة رجاء البياري، وهدى جمال الفائزة في مجال التأليف التربوي للطفل.

وأشادت العفيفي بالتعاون المشترك بين هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وجائزة خليفة التربوية، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تنمية الطفولة المبكرة.