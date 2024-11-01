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علوم الدار

«التربية» تُعدِّل لائحة المراكز المعتمدة لتأدية «إمسات»

طلبة يؤدون اختبار إمسات (الاتحاد)
2 نوفمبر 2024 01:06

دينا جوني (أبوظبي) 

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ألغت وزارة التربية والتعليم اعتماد المدارس الحكومية مراكز لتأدية اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، مشيرة إلى أن المراكز النهائية المعتمدة هي التابعة للوزارة، وعددها تسعة مراكز، بالإضافة إلى عدد من الجامعات والكليات البالغ عددها 34. 
وأشارت الوزارة إلى أنها تطبّق أعلى معايير الرقابة على مراكز اختبار الإمارات القياسي، وتتبع تقييماً دورياً لأدائها والتزامها بالشفافية والأمانة.
ولفتت إلى أن تعديل لائحة المراكز المعتمدة نفّذ بعد الشكاوى التي وصلت للوزارة من بعض الطلبة، الأمر الذي دفع بالفريق المعني بالاطلاع على الكاميرات المثبتة داخل القاعات، والتي على أساسها تمّ استبعاد عدد من المراكز، والإبقاء على أخرى. 
وحددت وزارة التربية والتعليم خمسة مواعيد لتأدية اختبار الإمارات القياسي «إمسات» فئة إنجاز في شهر نوفمبر الجاري، هي 5، و9، و19، و23، و30 نوفمبر.
وكانت الوزارة أوضحت، أن اعتماد مراكز الـ«إمسات» يتم وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية للاختبارات القياسية، وتتفاوت من حيث السعة بين مركز وآخر، إذ تتم مراعاة توافر الشروط التقنية، والإشراف الإداري والتنوع الجغرافي، وجودة البنية التحتية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، لتسهيل أداء الاختبار على الطلبة أينما كانوا.

اختبار إلكتروني معياري
«إمسات» اختبار إلكتروني معياري يقيّم مهارات ومعارف المتقدمين في التخصصات التالية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، وعلوم الحاسوب، وتم اختيار هذه المواد، بناءً على متطلبات القبول التي تحددها مؤسسات التعليم العالي لمختلف التخصصات الأكاديمية.
وينقسم اختبار الإمارات القياسي «إنجاز» إلى مسارين، الأول هو مسار اختبار مخصص لفئة الخريجين ممن أتموا الصف الثاني عشر في السنوات السابقة، سواء كانوا ملتحقين بإحدى مؤسسات التعليم العالي، أو غير ملتحقين. 
أما «إنجاز» الصف 12، فهو مسار اختبار مخصص لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي، في مختلف الجهات التعليمية: من مدارس حكومية أو خاصة تطبق المناهج الدولية، أو منهاج وزارة التربية والتعليم، وطلبة التعليم المستمر.

إمسات
اختبار إمسات
الإمارات
امتحان إمسات
الإمسات
وزارة التربية والتعليم
اختبار الإمارات القياسي
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