«التعليم الخاص» في عجمان ينظم «هاكاثون الأفكار»

عجمان (وام)

نظم مكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية، «هاكاثون الأفكار»، بمشاركة واسعة من الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بقطاع التعليم الخاص وتعزيز مهارات الشباب.

وهدفت المبادرة، التي شهدها محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص، إلى تعزيز الإبداع والابتكار بين الشباب، وتطوير مهاراتهم القيادية في ظل عالم سريع التغير يحتاج إلى حلول جديدة، كما يأتي تنظيم «هاكاثون الأفكار» كجزء من استراتيجية المكتب لتعزيز البرامج التعليمية والمعرفية، مما يسهم في توجيه الطلاب نحو استكشاف إمكاناتهم وصقل مهاراتهم في بيئة تعليمية ملهمة.