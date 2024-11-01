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«المعاشات» تستعرض إطار حوكمة تنفيذ استراتيجيتها

«المعاشات» تستعرض إطار حوكمة تنفيذ استراتيجيتها
2 نوفمبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس الأول، اجتماع المجلس السابع للعام الحالي. 
ورحب معاليه في بداية الاجتماع بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، وهنأهم بمناسبة تجديد ثقة الحكومة الرشيدة بإعادة عضويتهم في المجلس، وناقش المجلس مشاريع التحول الخاصة بالموارد البشرية في الهيئة، واستعرض إطار حوكمة تنفيذ استراتيجية الهيئة المحدثة للأعوام 2024 - 2026، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها القرارات المناسبة. 
وأظهرت إحصائيات الهيئة عن شهر سبتمبر 2024، أن عدد المشتركين بلغ (143.531)، مقارنة بنحو (117.553) عن سبتمبر من العام الماضي، بزيادة قدرها (25.978) مشتركاً، كما بلغ عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة (18.864) جهة مقارنة بنحو (11.190) في سبتمبر 2023 بزيادة قدرها (7.674) جهة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر سبتمبر 2024 نحو (20.795) متقاعداً مقارنة بنحو (19.644) متقاعداً في سبتمبر 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8.164) مستحقاً، مقارنة بنحو (8.339) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.
وبلغت النفقات التأمينية لنفس الشهر (475.331.076.28) درهماً، مقارنة بنحو (411.635.654.69) درهماً عن نفس الشهر من العام الماضي أي بزيادة قدرها (63.695.422) درهماً.

هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
الإمارات
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الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
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