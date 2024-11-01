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«الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع برلمان كوت ديفوار

خلال الاجتماع الافتراضي
2 نوفمبر 2024 01:05

أبوظبي (وام)

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بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأفريقية، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خلال اجتماع افتراضي عقدته أول أمس، مع الجمعية الوطنية في جمهورية كوت ديفوار «ساحل العاج»، برئاسة موسى كوليبالي رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.
شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الأفريقية، كل من: منى خليفة حماد نائب رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعلي يوسف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار.
وأكد سعيد العابدي، خلال الاجتماع، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوت ديفوار، شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتنموية والعمل الحكومي، ولفت إلى أهمية تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، أكد موسى كوليبالي، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية كوت ديفوار ودولة الإمارات، وقال إنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول في مختلف القطاعات، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الجمعية الوطنية والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة.

كوت ديفوار
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
التعاون البرلماني
سعيد راشد العابدي
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